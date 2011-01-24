Бродского вернут во власть

В ближайшие дни украинское правительство назначит Уполномоченного Кабинета министров по вопросам дерегуляции.

По информации ZN.UA, им станет экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский.

Одновременно Бродский возглавит департамент Министерства экономического развития и торговли, на который будут возложены те же функции, что и на Госкомпредпринимательства, с единственным изменением: предпринимательский реестр будет передан Минюсту.

В настоящее время вопросами дерегуляции занимается вице-премьер, министр труда и социальной политики Сергей Тигипко.

Напомним, после подписания президентом Виктором Януковичем указа «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» и проведения первого этапа административной реформы, Госкомпредпринимательства находится в процессе ликвидации. Ориентировочно ведомство просуществует до 20 февраля.

Михаил Бродский, занимая должность главы Госкомпредпринимательства, предложил ряд мер по дерегуляции украинской экономики. В свое время ведмоство предлагало отменить лиценизрование некоторых видов деятельности, ликвидировать техосмотр автомобилей и нотариальную доверенность на них, а также - сделать бесплатной для предпринимателя сдачу отчетности в любые контролирующие структуры.