Киевских милиционеров проверяют относительно поборов с иностранцев

Киевская милиция проводит проверку информации относительно задержания и требование денег в двух иностранных граждан, которые принимали участие в чемпионате Европы по компьютерным играм.

Об этом «Украинской правде» сообщил руководитель пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук.

«Сейчас в Киевском управлении МВД после публикации в Украинской правде назначена проверка, цель которой выяснить, отвечает ли эта информация действительности и были ли вымогатели представителями милиции, или представителями частной охраны», - сказал он.

«В случае, если информация подтвердится, люди, которые требовали с иностранных гостей деньги, будут привлечены к суровой дисциплинарной ответственности и, даже, возможно, с увольнением из органов внутренних дел. Руководство киевской милиции сурово относится к таким случаям», - добавил Полишук.

Вместе с тем он сообщил, что никакая информации об инциденте в райуправления милиции не поступала.

Ранее сообщалось, что украинская милиция задержала и требовала деньги в выходные с граждан Дании и Германии.