Human Rights Watch отмечает рост давления на СМИ в Украине

Правозащитная организация Human Rights Watch отмечает рост давления на СМИ и недостатки миграционной политики в Украине.

Об этом говорится в 21-м ежегодном докладе Human Rights Watch относительно соблюдения прав человека в разных странах мира за 2010 год, опубликованном в понедельник, передает «Украинская правда».

В отношении Украины в докладе отмечено, что прошедшие в феврале 2010 года президентские выборы «завершили период политической нестабильности последних лет».

«В области прав человека в стране сохранялись такие проблемы, как предвзятое отношение к людям с другим цветом кожи, нападения на иностранцев с неславянской внешностью, ограничение государством свободы СМИ, а также комплекс проблем, связанных с миграцией, включая доступ к системе предоставления убежища, условия содержания в миграционных изоляторах и гарантии защиты для представителей уязвимых групп», - говорится в докладе.

Организация в своем исследовании отмечает, что в 2010 году многие газеты и независимые журналисты в Украине сообщали о нарастании давления со стороны силовых структур, а некоторые телеканалы жаловались на цензуру. Также отмечалась эскалация давления и нападений на правозащитников.

Что касается миграционной политики, то в докладе говорится о проблемах в украинском государстве в системе предоставления убежища, а также несовершенном законодательстве в сфере миграции.

«По итогам посещения Украины в июне 2010 года нами было выявлено, что многие мигранты и лица, ищущие убежища, которых задерживают на украинской территории близ границы со Словакией и Венгрией, или которых депортируют из этих стран, подвергаются недозволенному обращению. В изоляторах Госпогранслужбы и на допросах о каналах нелегальной переправки людей обнаружены случаи пыток электрошоком», - сказано в докладе.

В докладе также говорится о том, что судебная реформа в Украине проводится слишком поспешно, без учета мнения и рекомендаций Венецианской комиссии.

«Серьезной проблемой оставалось предвзятое отношение к людям с другим цветом кожи, притеснения со стороны милиции и преступления на почве ненависти в отношении лиц с неславянской внешностью и представителей этнических и религиозных меньшинств», - говорится в исследовании Human Rights Watch.

649-страничный доклад охватывает более 90 стран и регионов мира и подводит итоги масштабной исследовательской работы, проводившейся сотрудниками Human Rights Watch в 2010 году.