Совбез ООН осудил теракт в в Домодедово

Совет безопасности ООН осудил теракт в московском аэропорту «Домодедово» и заявил о своей решимости бороться с терроризмом. Об этом говорится в заявлении для прессы председателя Совбеза, которое было одобрено всеми 15 членами СБ ООН в понедельник.

Об этом сообщает «Газета.ру».



«Члены Совета безопасности самым решительным образом осуждают террористическую атаку, осуществленную в московском международном аэропорту «Домодедово» в России 24 января 2011 года, в результате которой погибли и получили ранения множество людей», - говорится в заявлении, которое зачитал журналистам председатель Совбеза, постпред Боснии и Герцеговины Иван Барбалич.