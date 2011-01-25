Обама сегодня выступит с ежегодным обращением к нации

Президент США Барак Обама сегодня выступит с традиционным ежегодным обращением «О положении страны».

Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах, в том числе - дефиците бюджета. Ожидается, что Обама будет говорить о контроле за государственными расходами как части плана по стабилизации экономики, сообщает Радио свобода.

В преддверии обращения политические противники Обамы - республиканцы заявили, что вновь призовут правительство урезать все государственные расходы.