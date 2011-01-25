В Перу признали Палестинское государство

Перу стала еще одной южноамериканской страной, признавшей Палестинское государство.

В то же время в декларации о признании Палестины не уточняется, идет ли речь о палестинских границах до 1967 года, когда Израиль оккупировал Западный берег и Газу, сообщает Би-би-си.

Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай, Боливия и Эквадор признали Палестинское государство в границах до 1967 года.

В свою очередь представителя Израиля заявляют, что эти декларации являются препятствиями на пути к миру на Ближнем Востоке.