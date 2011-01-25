Бродскому нашлось место в правительстве

В ближайшие дни Кабинет министров Украины назначит Уполномоченного Кабмина по вопросам дерегуляции. По информации «Зеркала недели», им станет экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский.

Также сообщается, что одновременно Бродский возглавит департамент Министерства экономического развития и торговли. На этот департамент будут возложены те же функции, что и на Госкомпредпринимательства, с единственным изменением: Единый государственный реестр юридических и физических лиц предпринимателей будет передан в ведение министерства юстиции.

Напомним, в рамках административной реформы в конце прошлого года президент Украины ликвидировал ряд госкомитетов, в том числе Госкомпредпринимательства. Ведомство просуществует ориентировочно до 20 февраля.