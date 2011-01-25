Тимошенко рассказала, как власть собирается не допустить ее к выборам

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что власть еще не определилась с механизмом исключения ее из политической борьбы. Об этом Юлия Тимошенко заявила в интервью glavnoe.ua.

«Они хотят любым способом не допустить меня к парламентским выборам и к выборам президентским. И они в настоящий момент колеблются - или через полностью контролируемые ими суды вынести условный приговор, который по сути может сделать меня судимым человеком, и тогда у меня не будет возможности участвовать в выборах, или пойти по самому радикальному варианту - закрыть в тюрьме», - отметила Тимошенко.

«Они в настоящий момент колеблются. И рассматривают два варианта, но цель одна - при любых обстоятельствах убрать настоящего оппонента с конкурентного поля. Потому что они слабоваты, чтобы честно соперничать, и они слишком жадные, чтобы в этой конкуренции получить поддержку людей. Потому что они с народом не делятся», - подчеркнула лидер партии «Батькивщина».

Напомним, 18 января лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении подать в Генпрокуратуру Украины заявление о преступлении действующей власти - необоснованной эмиссии денежной массы и выведении средств в оффшорные зоны.