Стогний займется танцами

Глава МВД Анатолий Могилев подписал рапорт об отставке своему советнику Константину Стогнию. «Теперь я оформляю документы на пенсию, — говорит Константин. — Хотелось бы, чтоб этот процесс прошел быстро. Тем более что планов у меня громадье! Во-первых, я собираюсь на три недели уехать в Чили и снять фильм об НЛО. Во-вторых, думаю принять участие в проекте «Танцы со звездами» на СТБ. Конечно, для этого нужно 20 недель тренироваться. Но авторы программы то ли в шутку, то ли всерьез пообещали мне: ты будешь танцевать с французской певицей и актрисой Ванессой Паради (гражданская жена звезды Голливуда Джонни Деппа). Впрочем, у меня много и других интересных предложений. Без работы точно не останусь», сообщает Сегодня.