Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко объяснила, что означают для нее репрессии и уголовное дело. Об этом Юлия Тимошенко заявила в интервью glavnoe.ua.

«Я бы, честно говоря, оценивала все происходящие сегодня события с точки зрения знаковости. Я бы не воспринимала это просто как, скажем, уголовное дело, репрессии и так далее... Это все знаки», - сказала она.

«Знак первый - если Янукович персонально начал против меня такую беспрецедентную войну, то это значит, что мы не такая уж и слабая оппозиция. Ведь если бы мы были слабыми, то зачем нас зачищать?», - отметила Тимошенко.

«Знак второй - против кого еще из политиков в Украине применяются такие меры? Может, против Ющенко? Он живет на государственной даче, эта дача финансируется из государственного бюджета, все без исключения его знаковые лица устроены в центральной власти, во власти Януковича. Может против других оппозиционных сил ведется такой террор? Нет, не ведется», - сказала она.

«Третий знак - нынешней властью управляет страх. Посудите сами, если бы не страх, то зачем Януковичу терять лицо перед Европейским Союзом, перед Соединенными Штатами, даже перед своим окружением?», - подчеркнула лидер партии «Батькивщина».

Четвертый знак, по ее словам, это «абсолютная слабость, а не сила президента Януковича». «Ведь то, что ему в настоящий момент кажется силой, в действительности в сознании любого интеллектуального человека считается слабостью. Потому что сильный человек, во-первых, ведет себя морально, а во-вторых, готов к честной конкуренции. К честной борьбе, а не к, простите, игре в наперстки», - отметила Тимошенко.