Погибшая в «Домодедово» одесский драматург Яблонская предчувствовала смерть

Во время теракта в российском аэропорту «Домодедово» погибла жительница Одессы, 29-летняя драматург Анна Яблонская (настоящее имя - Анна Машутина). Об этом сообщил в своем Livejournal режиссер и сценарист Михаил Угаров.

«Она летела на вручение премий журнала «Искусство кино», - отметил Угаров.

Месяц назад, 21 декабря 2010 года Анна написала в своем журнале на Livejournal: «Мне кажется у меня осталось очень мало времени».

Последнюю запись в ЖЖ Анна Яблонская сделала 21 января, опубликовав стихотворение:

Дождь и другие явления химии и природы

Смотришь на эти вещи и думаешь что все изменится

Надеешься, что дождь воздейсвует как перекись водорода -

Дождем заливаешь рану и ждешь когда рана вспенится

Каких-нибудь знаков требуешь от дерева и небосвода

Считаешь количество кошек, исчезнувших в подворотне

Крики кукушек и чаек, ждешь у моря погоды

Решаешь что наверное - завтра, если уж не сегодня

Бухгалтерия погрязла в хаосе, грусти, противоречиях

Одни и те же приметы всегда означают разное

Закономерности иллюзорны. Дождь идет бесконечно.



С творчеством Анны Яблонской можно ознакомиться на ее персональном сайте: http://www.lapir.com. На нем собраны ее стихи, пьесы, сценарии, повести.

«Главред» выражает глубокое соболезнование родным и близким Анны Яблонской.