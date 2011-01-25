Погибшая в «Домодедово» одесский драматург Яблонская предчувствовала смерть

Во время теракта в российском аэропорту «Домодедово» погибла жительница Одессы, 29-летняя драматург Анна Яблонская (настоящее имя - Анна Машутина). Об этом сообщил в своем Livejournal режиссер и сценарист Михаил Угаров.
«Она летела на вручение премий журнала «Искусство кино», - отметил Угаров.
Месяц назад, 21 декабря 2010 года Анна написала в своем журнале на Livejournal: «Мне кажется у меня осталось очень мало времени».
Последнюю запись в ЖЖ Анна Яблонская сделала 21 января, опубликовав стихотворение:
Дождь и другие явления химии и природы
Смотришь на эти вещи и думаешь что все изменится
Надеешься, что дождь воздейсвует как перекись водорода -
Дождем заливаешь рану и ждешь когда рана вспенится
Каких-нибудь знаков требуешь от дерева и небосвода
Считаешь количество кошек, исчезнувших в подворотне
Крики кукушек и чаек, ждешь у моря погоды
Решаешь что наверное - завтра, если уж не сегодня
Бухгалтерия погрязла в хаосе, грусти, противоречиях
Одни и те же приметы всегда означают разное
Закономерности иллюзорны. Дождь идет бесконечно.
С творчеством Анны Яблонской можно ознакомиться на ее персональном сайте: http://www.lapir.com. На нем собраны ее стихи, пьесы, сценарии, повести.
«Главред» выражает глубокое соболезнование родным и близким Анны Яблонской.