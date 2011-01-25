В БЮТ началось сокращение штатов

В «Батькивщине» Юлии Тимошенко началось сокращение штатов. Как сообщил источник в штабе БЮТ, в феврале будут распущены все пресс-службы областных организаций партии. «Но центральный штаб практически не тронут», — уточнил источник.

Политологи связывают это решение с тем, что в БЮТ окончательно поняли: выборы парламента будут в 2012 году. В субботу, в то время, когда Юлия Тимошенко говорила на Софийской площади о необходимости выборов в 2011-м, бютовский вице-спикер Николай Томенко на 5 канале высказал уверенность, что у власти будет нужное количество голосов за изменение Конституции. И даже спрогнозировал цифру — не более 320, сообщает Сегодня.

Впрочем, источник во фракции БЮТ назвал и другие причины вынужденного ужимания партийного штата: «Ситуация не критическая, но тяжелая. Когда наши крупные бизнесмены поняли, что БЮТ в оппозиции надолго, все они стали дрейфовать в сторону власти. Кто-то это сделал сразу, как Губский и Веревский, кто-то, как Васадзе (хозяин «АвтоЗАЗа»), еще выжидал, но все же пошел к регионалам, так как воевать с властью не сможет. А некоторым, как Баграеву, просто устроили пресс на бизнес. Так что сейчас обильного финансирования вообще нет. Правда, еще дает деньги Жеваго (хозяин банка «Финансы и кредит»), но немного в сравнении с 2009-м. А вторая причина — мы не во власти. В 2009-м каждый нардеп получал на округ деньги из стабилизационного фонда бюджета и часть отдавал на партию. Но сейчас бюджет не в наших руках».