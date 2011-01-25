БЮТ: Вместо проведения реформ власть говорит о «грехах» Тимошенко

Нынешняя власть способна лишь рассуждать о «грехах» предыдущей власти, а не проводить реформы.

Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил нардеп от БЮТ Сергей Власенко.

«На мой взгляд, любая власть может вернуть утраченное доверие, в том числе и мировых институций. Это возможно, если власть выполняет свои обязательства, если власть внедряет в стране демократические традиции, если власть проводит глубокие, системные реформы всех сфер человеческой жизнедеятельности», - сказал политик, отвечая на вопрос, может ли власть вернуть доверия международных институций.

По словам бютовца, даже если это непопулярные шаги, то нормальная власть заранее выходит к гражданам и объясняет логику своих действий, «а не пытается уже год списывать все на предыдущую команду».

«А готова ли нынешняя власть ко всему вышеперечисленному или будет еще несколько лет рассказывать о «грехах предыдущей власти», вы, наверное, и сами знаете», - отметил Власенко.