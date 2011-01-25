Россия наиболее заинтересована в инвестировании в Крым - Джарты

60% инвестиций в Крым поступило от Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты экономического форума, который недавно прошел в АРК, рассказал глава Совмина Василий Джарты в интервью «5 каналу».

«Мы провели экономический форум в Крыму, было много стран Причерноморья, в том числе Россия. И из всех предложений, процентов 60 - это предложения инвестиций из Российской Федерации. В том числе есть предложения от Арабских Эмиратов в сельское хозяйство», - сообщили крымский премьер.

«Безусловно, и Турция смотрит в эту сторону, и Евросоюз заинтересован и геополитически, и инвестиционно-экономически», - добавил Джарты.