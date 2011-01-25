Джарты уверен, что найдет компромисс с крымскими татарами

Премьер-министр АРК Василий Джарты уверен, что не будет никакого противостояния между властью автономии и крымскими татарами в вопросе освобождения самовольно занятых земель. Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Не будет никакого противостояния крымских татар с властью. Мы найдём решение всех проблемных вопросов, потому что я настроен на конструктивный диалог с населением Крыма, в том числе и крымско-татарским», - сказал глава Совмина.

Этот вопрос Джарты намерен решить путем передачи этих земель людям, которые имеют право получить ее под строительство.

«Перед законом должны быть все равны. Что касается проблемных вопросов с землёй, то те люди, которые имеют право получить землю под индивидуальное строительство, они ее получат», - подчеркнул премьер АРК.