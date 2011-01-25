Янукович сегодня встретится с премьером Турции

Сегодня, 25 января, в 10:00 состоится официальная церемония встречи Президента Украины с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на улице Банковой, перед Администрацией Президента. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В 10:15 начнется встреча Виктора Януковича и Реджепа Тайипа Эрдогана, а в 11:00 начнутся украинско-турецкие переговоры под председательством Президента Украины и Премьер-министра Турецкой Республики.

В 12:05 состоится церемония подписания двусторонних документов.

В 14:30 Янукович и Тайип Эрдоган примут участие в заседании украинско-турецкого делового совета и бизнес-форума.