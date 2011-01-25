Янукович встретился с премьером Турции (ФОТО)

Перед зданием Администрации Президента началась официальная церемония встречи премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНИАН.

В соответствии с требованиями международного дипломатического протокола, в рамках официального визита премьера Турции встретили военнослужащие Роты почетного караула Вооруженных Сил Украины.

Перед зданием АП вывешены государственные флаги Украины и Турции.

Президент Виктор Янукович лично встретил и приветствовал высокого гостя непосредственно возле автомобиля, после этого лидеры приняли доклад начальника Роты почетного караула.

Также военный оркестр исполнил национальные Гимны двух государств.

Фото пресс-службы Президента Украины