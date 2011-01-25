Янукович поручил спецслужбам защищать украинцев, которые находятся за рубежом

Президент Виктор Янукович дал поручение дипломатическим учреждениям и спецслужбам активизировать меры по защите граждан Украины, которые находятся за рубежом, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, Янукович сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

В разговоре Президент Украины осудил терроризм в любых его проявлениях, и еще раз выразил соболезнования Медведеву, родным и близким погибших.

Также Янукович выразил соболезнования семье погибшей украинки Анны Машутиной и поручил МИД оказать всяческую помощь родным погибшей и сделать все необходимое, что нужно в этой ситуации.