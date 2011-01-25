Бродский: Экс-депутаты могут до пенсии получать материальную помощь

Бывшие депутаты и экс-чиновники, если не устроятся на работу, могут до пенсии получать материальную помощь в размере 50% от зарплаты нынешних нардепов, пишет в своем блоге экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский.

«Когда у народного депутата заканчивается срок его полномочий, он сначала год получает материальную помощь в размере зарплаты работающих парламентариев», - отметил он.

«А если потом не устраивается на работу, он тоже до пенсии может получать материальную помощь в 50 % от зарплаты нынешних депутатов. То есть, если у них повышается зарплата, у экс-депутата материальная помощь тоже растёт», - добавил Бродский, сославшись на нормы закона «О статусе народного депутата».

По его словам, «если чиновник первой и второй категории - т.е. премьер, министры, замы, главы обладминистраций и т.д. - идёт в отставку, он до пенсии может получать ежемесячно 85% своего должностного оклада с учетом надбавок за ранг и выслугу лет».

«Это при условии, если он нигде не устроится на другое место работы», - подчеркнул Бродский.