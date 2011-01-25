Власть хочет тайно отменить льготы для украинцев - Гриценко

Нынешняя власть пытается тайно лишить льгот наиболее незащищенные слои населения Украины. Об этом заявил народный депутат от НУНС Анатолий Гриценко, комментируя правительственный законопроект, который содержит предложение ограничить или упразднить льготы для многих категории украинцев, сообщает канал «24».

«Данный закон, зарегистрированный за подписью Азарова 14 января этого года под названием «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда», - политическое шулерство. И это еще один аргумент, почему нельзя доверять власти… Данным документом снимается запрет на приватизацию ГТС и на ее отчуждение. А еще к этому тексту воровато подцепили целый «поезд» из семнадцати других законопроектов, где идет речь об ограничении или отмене льгот для учителей, шахтеров, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и др.», - заявил Гриценко.

При этом политик предлагает власти действовать честно и внести от имени Януковича или правительства соответствующий законопроект «Об ограничении или отмене льготы для определенных категорий населения».

«Если Президент решил реформировать льготы - нужно вносить законопроект, отстаивать свою позицию, объяснять обществу», - считает Гриценко.

«Они этого не делают, они воровато под закон, который имеет другое, нейтральное название, в котором идет речь о процедуре выполнения решения Европейского суда по конкретным искам, добавляют в переходные положения изменения к семнадцати законам, включая «О защите растений», «О трубопроводном транспорте» и много другие. Вот это я называю обманом людей и политическим шулерством», - сказал Гриценко.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко заявил, что действующее правительство допускает нарушения бюджетного законодательства, что наносит стране ущерб в огромных размерах.