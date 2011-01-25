Янукович надеется на установление партнерства между Украиной и Турцией

Активному развитию стратегических взаимоотношений Украины и Турции способствует политическая стабильность в обеих странах.

Об этом сегодня заявил Президент Виктор Янукович на встрече с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Приветствуя высокого гостя в Киеве, Янукович выразил убеждение, что долгожданный визит премьера Турции в Украину открывает новые возможности сотрудничества между странами на уровне стратегического партнерства.

«Я надеюсь, что мы с вами по нашей традиции проведем сейчас дружеский разговор, следствием которого будет установление стратегического партнерства между Украиной и Турцией», - сказал Президент.

«Убежден, что это время наступило, и нужно предпринимать решительные шаги», - отметил он.

В свою очередь премьер-министр Турции отметил, что запланированное на сегодня подписание Совместной декларации о создании Стратегического совета высокого уровня станет толчком для дальнейшего развития и укрепления связей между обеими странами.

Эрдоган выразил уверенность, что сегодняшние украинско-турецкие переговоры будут отличаться содержательностью.