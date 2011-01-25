Арбузова ввели в состав Совета регионов, а Горбаля вывели

Президент Украины Виктор Янукович провел изменения в составе Совета регионов. Так, согласно Указу главы государства, размещенному на его официальном сайте, членами Совета регионов стали глава Национального банка Украины Сергей Арбузов, глава Тернопольской областной государственной администрации Валентин Хоптян, Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Владимир Яцуба. Кроме того в составе Совета регионов утвержден глава Львовской областной государственной администрации Михаил Цимбалюк.

При этом, согласно указу, из состава Советы регионов выведен Василий Горбаль.