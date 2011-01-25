Тимошенко против присоединения Восточной Украины к России – Die Presse

Юлия Тимошенко категорически отвергает возможность раздела страны. Отвечая на вопрос корреспондента австрийского издания Die Presse, не могло ли присоединение Восточной Украины к России стать бы выходом, учитывая нынешний раскол страны, она заявила: «Я категорически отвергаю раздел. Объединение Западной и Восточной Украины было предпосылкой для нашей независимости. За это боролись целые поколения, за это отдали свою жизнь миллионы и об этом должны постоянно помнить все, кто занимается у нас политикой».

Также лидер оппозиции заверила, что не «нарушала законы в бытность премьер-министром», хотя и не уверена, что не окажется в тюрьме, поскольку «суды у нас больше не являются независимыми».

Подробнее читайте в течение дня на InoZMI.