Янукович подарил свои книги украинской библиотеке в Москве

В Библиотеке украинской литературы в Москве состоялась церемония передачи книг из частной библиотеки Президента Виктора Януковича. Об этом Украинской правде сообщила замглавы Администрации Президента Анна Герман.

Она заявила, что на этой церемонии присутствовали замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и заммэра Москвы Людмила Швецова.

«Это мероприятие проходит в рамках поддержки этой библиотеки», - сказала Герман.

По ее словам, Президент передал библиотеке двухтомник Николая Костомарова «Богдан Хмельницкий», издание лирики Ивана Франко, украиноведческие произведения Петра Кононенко, жития святых для детей, альбомы украинской живописи, «Божественную симфонию» Григория Сковороды и несколько своих книг.

«Президент дал поручение Минкульту и другим министерствам собрать еще большую подборку украиноязычных книг и передать их в Библиотеку украинской литературы в Москве», - добавила замглавы АП.

Как сообщалось, 23 декабря минувшего года отдел по борьбе с экстремизмом МВД РФ при обыске изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы.