Тимошенко надеется, что студенты смогут стать настоящей элитой Украины

Студенчество Украины остается движущей и бесстрашной силой украинского гражданского общества. Об этом в поздравлении по случаю Дня студента заявил лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщили «Главреду»в ее пресс-службе.

«Я верю, что наше студенчество использует всю свою силу и таланты и, реализовав свое стремление к получению знаний, станет настоящей элитой нашей великой Украины», - сказала Тимошенко.

При этом она призналась, что гордится украинскими студентами.

«Я горжусь украинскими студентами, которые неоднократно демонстрировали свою активную жизненную позицию, отстаивая и защищая свои права. Так было и во времена нашего правительства, и в настоящий момент. И я радуюсь, что студенчество остается движущей и бесстрашной силой нашего гражданского общества», - заявила лидер «Батькивщины».

«Я хочу пожелать всем вам новых свершений, осуществления мечты и настойчивости в их реализации, успешного поиска себя в нашем иногда жестком мире и силы духа. С праздником вас!» - сказано в поздравлении.