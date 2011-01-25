Клюев рассказал европейцам, куда пойдут их деньги

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев и председатель представительства ЕС в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра на встрече в Киеве обсудили наиболее важные вопросы сотрудничества.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили ход реализации программы финансовой и технической помощи, которая предоставляется Украине Евросоюзом в процессе евроинтеграции и проведения реформы.

Кроме того, обсуждался переговорный процесс относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание зоны свободной торговли.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Андрей Клюев призвал иностранных инвесторов активнее приходить в нашу страну.