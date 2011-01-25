Янукович: Сейчас открывается новый этап отношений между Украиной и Турцией

Президент Виктор Янукович заявил о начале нового этапа в украинско-турецких отношениях, основанных на стабильности, прогнозируемости и партнерстве.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в начале сегодняшних украинско-турецких переговоров.

Президент поблагодарил премьера Турции за откровенный обмен мнениями, который состоялся перед переговорами.

«Мне приятно, что с таким важным партнером для Украины мы обнаружили общие взгляды», - сказал Янукович.

По словам главы украинского государства, «сейчас открывается новый этап отношений между Турцией и Украиной как стран, которые имеют стабильные, прогнозируемые, партнерские отношения».

В своем вступительном слове Янукович также в очередной раз отметил, что европейская интеграция является стратегическим приоритетом Украины, и поблагодарил Турцию за поддержку, которую она оказывает украинской стороне на ее пути в Евросоюз.