Тимошенко в Die Presse: Янукович преследует меня, потому что боится

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Юлия Тимошенко уверена, что Виктор Янукович преследует ее, потому что боится. «Президент Янукович испытывает страх перед сильной оппозицией, а потому он оказывает это давление на мою партию, моих соратников и на меня. Если бы он нас не боялся, то игнорировал бы», - заявила она в интервью австрийской Die Presse. Взамен власть, по словам Тимошенко, беря за образец авторитарные режимы в соседних странах, хочет иметь в парламенте «ручную оппозицию» p>

Бывшая премьер-министр также выразила сомнение в том, что следующие парламентские выборы в Украине будут свободными и честными, поскольку «на свободных выборах он [Янукович] не победит» p>

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