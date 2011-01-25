Джарты доволен работой местных журналистов

Глава Совета министров Крыма Василий Джарты высоко оценил работу крымских журналистов. Об этом он заявил в эфире «5 канала», передает «е-Крым».

По его словам, в Крыму «очень активные средства массовой информации».

«Журналисты очень любят свой регион, отстаивают его интересы, реагируют на все процессы, происходящие в Крыму», - рассказал Джарты.

Глава Совмина признал, что часто становится мишенью для критики в крымских СМИ.

«Критикуют за все, даже если где-то прорвало трубу, размыло дорогу. Это правильно - действующая власть отвечает за все, за каждую мелочь. Я за критику. Если она конструктивная, она только помогает мне работать», - подчеркнул Джарты.