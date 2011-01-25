«Укрморречфлот» и«Укрзалізниця» договорились обменяться специалистами

«Укрморречфлот» предложил «Укрзалізниці»включить своих представителей в состав Тарифного совета «Укрзалізниці», а железнодорожников - в состав органов «Укрморречфлота», ответственных за формирование тарифной политики. Также предлагается усилить сотрудничество специалистов двух ведомств в системе планирования завоза и вывоза грузов в морских торговых портах. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Отмечается, что такой шаг будет способствовать росту транзитной конкурентоспособности морских портов, а оперативное реагирование на вызовы рынка стоимости железнодорожных перевозов и тарифов на перевалку в портах позволит увеличить объемы обработки грузов и эффективнее использовать государственное имущество.

Недавно «Укрзалізниця» ввела льготную ставку на перевозку угля и кокса в направлении отечественных портов. В целом на 2011 года сохранены скидки на транзит железной дорогой, которые действовали в 2010 году.

Отметим, в конце 2010 года вступил в силу приказ Мининфраструктури о введении скидки на плату за выполнение погрузочно-разгрузочной работы с транзитными грузами в морских портах.