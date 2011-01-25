Тимошенко считает, что учит власть любить Украину

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что оппозиция заставила власть праздновать День Соборности Украины.

Как передает УНИАН, об этом она заявила сегодня перед посещением Генпрокуратуры.

«Первый раз День Соборности оппозиция и народ заставили праздновать власть. Они никогда День Соборности не праздновали, но 22 января этого года они в альтернативу оппозиции, в противовес оппозиции все же отпраздновали этот великий для Украины день. Это очень важно: мы их учим любить Украину», - сказала политик.

Она также обратила внимание на тот факт, что центральные каналы телевидения необъективно оценили количество участников оппозиционных акций.

«Много людей пришло, и, несмотря на то, что была неверно подана информация в центральных средствах массовой информации, могу твердо сказать, что людей собралось очень большое количество, и люди сегодня готовы быть едиными в этой борьбе», - добавила Тимошенко.