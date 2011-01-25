Тимошенко еще не ознакомилась с материалами следствия

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на сегодня она не ознакомилась с материалами досудебного следствия, передает РБК-Украина.

«Я хочу напомнить, что никакого ознакомления с материалами дела сейчас не происходит, потому что прокуратура поняла, что она попала в ловушку с теми обвинениями по «Киотских деньгах». Они прекратили мое знакомство с материалами дела и восстановили досудебное следствие, потому что у них доказательств для передачи в суды чего-либо нет», - заявила Тимошенко.

Она также заявила, что критически относится к призывам отдельных политических партий об объединении оппозиции.