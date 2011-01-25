Яценюк готов дать Тимошенко своих юристов

Партия «Фронт змин» готова предоставить юридическую помощь экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Об этом заявил лидер партии Арсений Яценюк после ознакомления с ответом Генпрокуратуры относительно возбужденного уголовного дела, сообщили в пресс-службе политсилы.

ГПУ считает законной возбужденное уголовное дело против Тимошенко, о чем сказано в ответе первого замгенпрокурора Рената Кузьмина на депутатский запрос Яценюка, говорится в сообщении.

«Оснований для принятия мер прокурорской реакции и закрытия уголовного дела относительно Тимошенко на данное время не предусматривается», - ответил Кузьмин.

«При такой реакции Генпрокуратуры у БЮТ остается один путь - суд. Я бы предлагал юристам Тимошенко обратиться в суд общей юрисдикции с иском об отмене постановления о возбуждение уголовного дела. Если будет потребность, юристы «Фронту змин» готовы предоставить свою помощь», - подчеркнул Яценюк.