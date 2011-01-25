Ситуацию с украинской библиотекой в Москве контролирует лично Янукович - посол

Ситуация с Библиотекой украинской литературы в Москве находится под личным контролем Президента Виктора Януковича. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко в ходе передачи библиотеке 25 книг из личной коллекции главы украинского государства, передает УНИАН.

«Когда 17 января я встречал Президента в Новосибирске, где его самолет совершал техническую посадку, первый вопрос, который был задан Януковичем: «Как дела в нашей библиотеке?», - рассказал посол.

«Хочу подчеркнуть, что Президент лично интересуется и следит за той ситуацией, поскольку понимает, какое значение имеет этот объект для наших двухсторонних отношений», - добавил он.

Ельченко также передал письмо Януковича коллективу и читателем Библиотеки украинской литературы в Москве. В нем Президент высказал уверенность, что Библиотека украинской литературы в Москве и в дальнейшим будет играть важную роль в развитии украинской культуры в РФ.