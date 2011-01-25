Чехия пока игнорирует ноту МИДа по Данилишину

Чехия до сих пор не прислала официального ответа на ноту украинского МИД по поводу предоставления политического убежища экс-министру экономики Украины Богдану Данилишину. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Пока что не поступал (официальный ответ на ноту. – Ред.). Мы его ожидаем», - сказал Дикусаров.

Напомним, 13 января Чехия предоставила бывшему министру экономики Богдану Данилишину политическое убежище. А 18 января МИД Украины передал чешской стороне ноту с просьбой официально подтвердить предоставление Данилишину политического убежища.