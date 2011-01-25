Эксперт: Арест Гриценко будет не последним в Крыму

Уголовное дело в отношении экс-спикера парламента Крыма Анатолия Гриценко может быть не последним в среде крымских «регионалов». Об этом заявил крымский политолог Александр Форманчук, пишет «Новый регион».

По словам Форманчука, исходя из единственной официальной версии, уголовное дело в отношении Гриценко может быть не последним громким и скандальным в Крыму.

«Я думаю, что если Василий Георгиевич (Джарты) намерен серьезно выполнять все задекларированные заявления по наведению порядка в земельной сфере, то задержание Гриценко не является последним. Потому что земельная сфера у нас настолько криминализирована и коррумпирована, что без таких громких скандалов и арестов сдвинуть решение этой проблемы невозможно», – подчеркнул политолог.

Он предположил, что причина задержания Гриценко имеет несколько составляющих.

«Сам Анатолий Павлович человек очень не спокойный, в том плане, что вряд ли его устраивало то положение, в котором он оказался, и какие-то шаги, предпринятые им, пусть они были не публичными, конечно же раздражали руководство в лице Василия Джарты», – считает Форманчук.

Эксперт согласился с тем, что арест Гриценко стал сигналом для остальных недовольных в среде крымских «регионалов» об опасности самостоятельной игры.

«В этом есть логика. Наверняка это действительно сигнал для тех, кто привык решать вопросы в обход», – резюмировал политолог.

Напомним, 24 января экс-спикер крымского парламента, депутат Верховного совета АРК Анатолий Гриценко был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения земельного законодательства.