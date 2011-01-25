Массовые беспорядки охватили Триполи (ФОТО)

Сотни сторонников премьер-министра Ливана Саада аль-Харири, вышли на акции протеста в северном портовом городе Триполи и в ряде районов к югу от столицы.

Как сообщает MIGnews, они осуждают возможное назначение «Хизбаллой» главой правительства своего ставленника, Наджиба Микати.





Демонстранты скандировали: «Хизбалла» — партия дьявола». Протестующие заблокировали несколько дорог, ведущих к Триполи. В Барджа, юго-востоку от Бейрута, они устанавливают шины на подъездах к деревне и поджигают их.



Протесты охватили в основном суннитские кварталы столицы.



Напомним, партия аль-Харири «Движение за будущее» призвала всех суннитов Ливана объявить вторник, 25 января, Днем гнева «в знак протеста против захвата власти радикальной группировкой «Хизбалла», пользующейся активной поддержкой Ирана и Сирии.