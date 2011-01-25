Украина и Турция создали Стратегический совет высокого уровня

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Ердоган подписали Общую декларацию о создании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Стратегический совет будет разрабатывать предложения к стратегии и основным направлениям отношений Украины и Турции, будет координировать осуществление важных проектов по сотрудничеству в политической, торгово-экономической и культурно гуманитарной сфере.

Украинскую и турецкую часть Стратегического совета будут возглавлять, соответственно, Президент Украины и Премьер-министр Турецкой Республики. Заседания будут проводиться один раз на год по очереди - в Украине и Турции.

Для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества в рамках Совета будет создана Общая группа стратегического планирования под председательством министров иностранных дел стороны, которая будет проводить заседание по меньшей мере один раз на год.