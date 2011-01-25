Янукович и Эрдоган договорились о безвизовом режиме (ФОТО)

Украина и Турция начали процесс заключения соглашения между странами о создании зоны свободной торговли, а также процесс по вопросам отмены визового режима. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом сообщил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Сегодня мы с господином премьер-министром договорились, что начинаем процесс заключения соглашения между Украиной и Турцией о создании зоны свободной торговли. Сегодня мы также договорились начать процесс по вопросам отмены визового режима. Таким образом, мы продолжаем работать над расширением географии стран, в которые граждане Украины и Турции будут ездить без виз», - заявил Президент.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Общую декларацию о создании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.