Кабмин разрешил бесплатно ввести в Украину солнечные электростанции

Кабинет Министров Украины разрешил ввоз в Украину без уплаты таможенных пошлин и НДС 12 солнечных электростанции общей стоимостью около 700 млн евро. Соответствующее постановление Кабмина от опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, это оборудование внесено в перечень энергосберегающего, что позволяет предоставлять при его импорте такие льготы.

В то же время в постановлении отсутствует указание, какому предприятию или предприятиям предназначаются эти товары.

В документе говорится, что планируется импортировать в Украину три небольшие солнечные электростанции пиковой мощностью 1,5-2 МВт стоимостью 3,6-4,8 млн евро каждая и 9 комплектов более мощных солнечных электростанций общей стоимостью 504,3 млн евро.

В перечень для льготного ввоза вошли также 23 ветроэнергетические установки мощностью 2,5 МВт каждая для ветроэлектростанции на общую сумму 77,7 млн евро.

Кроме этого, Кабмин разрешил льготный ввоз ряда другого оборудования, в частности, для склада угля на 83,9 млн грн и для реконструкции парового котла на 2,4 млн евро, цех по утилизации шламовых отходов угольного и металлургического производства на 10,7 млн долл. и индукционные трубогибочные установки.