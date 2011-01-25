Украина и Турция договорились соединить Европу и Азию

Украина и Турция согласились с необходимостью создания трансрегиональных транспортных коридоров, которые соединят Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Средней Азией. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Реджепом Ердоганом заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Кроме того, по словам Януковича, стороны договорились работать над существенным улучшением условий для работы как украинских компаний на территории Турции, так и турецких в Украине.

«Мы уделили особенное внимание такой отрасли экономики, как энергетика, и договорились, что будем проводить общую политику и использовать опыт высококвалифицированных специалистов как на территории Украины, так и Турции. Мы хотели бы отметить, что наша заинтересованность также заключается в нашей общей политике работы в третьих странах», - сказал Янукович.

Напомним, Виктор Янукович также сообщил, что Украина и Турция начали процесс заключения соглашения между странами о создании зоны свободной торговли, а также процесс по вопросам отмены визового режима.