Украинская ракета доставит в космос турецкий спутник

В феврале 2011 года планируется запуск турецкого спутника «Расат» с использованием ракеты-носителя «Днепр». Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Реджепом Ердоганом заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

При этом Янукович добавил, что сотрудничество в аэрокосмической отрасли будет продолжено.

Кроме того Президент отметил, что страны договорились сотрудничать в оборонно-промышленном комплексе. В частности, украинские компании готовы к участию в тендерах для обеспечения потребностей турецкой армии.

«Турецкая сторона готова рассматривать наши предложения. Это хороший сигнал для обеих сторон», - сказал Янукович.

Напомним, Виктор Янукович также сообщил, что Украина и Турция начали процесс заключения соглашения между странами о создании зоны свободной торговли, а также процесс по отмену визового режима.