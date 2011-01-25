Международный имидж Украины в прошлом году ухудшился - эксперты

В 2010 году международный имидж Украины значительно ухудшился. К такому выводу пришли эксперты во время видеоконференции «!Украина - Германия. Имидж Украины 2010-2011», пишут «УкраїнськіНовини».

В частности, по словам специалиста по стратегическим коммуникациям и PR в политике и бизнесе Дениса Богуша, Украина в 2010 году по большинству показателей ухудшила свой имидж в мире.

«Имидж Украины не улучшается, а ухудшается», - сказал Богуш.

По его мнению, для Украины наблюдается ухудшение ситуации по таким показателям, как количество туристов, объем инвестиций и количество эмигрантов.

Он сообщил, что, согласно проведенному его агентством Bohush Communications мониторингу, Украина имеет имидж малоизвестной и слабо влияющей страны, которая находится в поисках своего места в мире; кризисной страны, политически нестабильной, экологически опасной из-за Чернобыльской катастрофы; с неэффективной властью и коррупцией во всех органах власти.

Также, по словам Богуша, Украина имеет имидж страны с красивыми женщинами и дешевыми проститутками.

Он отметил, что недостаточный объем инвестиций является наиболее болезненной темой современной Украины, подчеркнув, что иностранные инвесторы не приходят даже под проекты в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

При этом эксперт считает, что Украина все же имеет значительные перспективы развития.

В свою очередь германский специалист по PR, разработчик стратегий улучшения имиджа многих стран Европы и Азии Томас Айхелис также отметил, что имидж Украины в мире сейчас достаточно негативный.

Наибольшей проблемой слабого инвестирования в Украину он считает то, что международные организации наблюдают рост коррупции, вызванный отсутствием политической воли, чтобы его остановить.

По мнению эксперта, это приводит к отсутствию доверия, что для инвесторов является ключевым моментом.

При этом Айхелис подчеркнул важность для имиджа Украины в будущем успешность проведения ЧЕ-2012 по футболу.