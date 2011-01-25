ВСЮ назначил два десятка председателей судов

Высший совет юстиции назначил заместителями председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Михаила Вильгушинского и Станислава Мищенко, пишет «РБК-Украина».

Также председателем хозяйственного суда Киева назначен Артур Емельянов, ранее занимавший должность председателя Хозяйственного суда Донецкой области.

Кроме того, были назначены 18 судей на административные должности в общие суды, среди которых был назначен председатель Шевченковского райсуда Киева Сергей Куровский.