Колесникову лечиться еще три недели

Слухи о серьезной операции, сделанной вице-премьер-министру - министру инфраструктуры Борису Колесникову преувеличены. Об этом заявил журналистам сам Колесников, пишет «Зеркало недели».

«Шунтирование предполагает операцию со вскрытием грудной клетки. Моя же проблема была решена иначе - путем стентирования. Через артерию зондом из сердца был извлечен тромб, а в сам коронарный сосуд помещена пружинка, которая восстановила снабжение сердца кровью», - пояснил вице-премьер.

При этом он подтвердил, что находится в реанимации.

«И, похоже, раньше чем через неделю меня отсюда не выпустят. Врачи говорят, что при благоприятном стечении обстоятельств на восстановление уйдет три недели. Так что, к сожалению, у меня не было шансов попасть сегодня на открытие выставки, представляющей нашу подготовку к Евро-2012 европарламентариям в Брюсселе. И давосский ланч с участием Президентов Украины и Польши я, к сожалению, тоже пропущу... Врачи все еще считают ситуацию не пройденной, но я стараюсь быть в курсе событий. Иногда отвечаю на звонки мобильного, а главное, теперь я окончательно продвинутый человек: слежу не только за электронными медиа, но и курю электронную сигарету», - сказал Колесников.

Напомним, в понедельник, 24 января, пресс-секретарь вице-премьера Юрий Громницкий сообщил о том, что Борис Колесников утром был доставлен в клинику «Феофания», где ему был поставлен диагноз «инфаркт».