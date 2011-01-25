Тимошенко сама попросила возбудить против нее уголовное дело - Пшонка

Следователи Генеральной прокуратуры возобновили расследование уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко по ее просьбе и просьбе ее адвоката. Об этом в интервью журналистам заявил генералтный прокурор Украины Виктор Пшонка, пишет УНИАН.

«Следователь в соответствии с требованиями ее обращения и ее адвоката принял такое решение», - сказал Пшонка.

Напомним, ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Тимошенко окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

А 18 января Тимошенко заявила, что внесла на рассмотрение следователей ходатайство о необходимости закрыть уголовное дело, возбужденное против нее по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.