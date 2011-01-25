Украинские мусульмане призвали россиян не поддаваться на провокации

Духовное управление мусульман Украины «Умма» осудило теракт в российском аэропорту «Домодедово» и обратилось к гражданам Российской Федерации с соболезнованием и призывом не поддаваться на провокации, пишет «Интерфакс-Украина».

«Скорбью и возмущением переполнились наши сердца, когда мы узнали о страшном преступлении, совершенном вчера в аэропорту Домодедово… Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный акт, направленный, по нашему мнению, на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в российском обществе», - говорится в обращении «Умма» к российскому народу.

Мусульмане Украины напоминают, что священная книга Коран приравнивает убийство одного невиновного человека к убийству всего человечества, и что человеческая жизнь в исламе расценивается, как высший дар Бога.

«Мы призываем россиян всех национальностей и вероисповеданий в этот тяжелый период сохранить выдержку, спокойствие и не поддаваться на провокации сил, стремящихся ввергнуть вашу страну в пучину раздора и хаоса. Мы, мусульмане Украины, выражаем глубочайшие соболезнования братскому российскому народу, а также пострадавшим, их близким и родственникам», - сказано в обращении.

Напомним, ранее в правоохранительных органах РФ заявили, что теракт в московском аэропорту «Домодедово» был тщательно спланирован, злоумышленники изучили системы безопасности аэропорта, его наиболее уязвимые места.