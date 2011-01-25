Снайперы готовы к открытию Давосского форума (ФОТО)

26 января в швейцарском Давосе открывается 41-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

Еще за день до открытия форума военная полиция заняла позиции на крышах домов.

В пятницу, 28 января, в Давосе Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая компания EastOne проведут седьмой украинский ланч.

Как сообщает пресс-служба фонда, в этом году ланч-конференция под названием «2012@PL&UA» пройдет при участии Президента Украины Виктора Януковича и Президента Польши Бронислава Коморовского.



Ключевыми темами дискуссии ланч-конференции станет программа подготовки двух стран к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, который проводится с 1971 года, - одна из крупнейших в мире площадок для дискуссий на экономические темы. По традиции в Давосе собираются руководители крупнейших компаний мира - от нефтяных и финансовых до медийных. В рамках давосских встреч проводятся десятки пленарных заседаний, семинаров и круглых столов, а также встречи государственных деятелей в двустороннем и многостороннем форматах.

В 2010 году на юбилейный 40-й Давосский форум приехали более 2,5 тысячи представителей политических кругов и бизнес-элиты из 90 стран.