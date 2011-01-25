Янукович хочет товарооборот с Турцией в $10 млрд, Эрдоган – в $20 млрд

Президент Украины Виктор Янукович хочет вывести товарооборот между Украиной и Турцией на уровень 10 млрд долл. Об этом он заявил в ходе ХV совместного заседания украинско-турецкого делового совета и бизнес-форума, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Сегодня мы поставили амбициозную задачу - вывести в ближайшей перспективе объемы взаимной торговли на уровень 10 миллиардов долларов. Хотя мой друг господин Эрдоган предлагает поднять планку до 20 миллиардов долларов. Так как, поддержим, или нет?» - спросил Янукович, обращаясь к присутствующим бизнесменам.

В ответ на аплодисменты зала Президент прибавил: «Я воспринимаю ваши аплодисменты как желание делать это вместе. Мы с господином премьер-министром Турции будем делать все, чтобы вы этого достигли. Для этого нужны новые идеи, новые проекты и креативные подходы к их воплощению. А политическая воля руководства двух страны для этого есть. Я надеюсь, вы это чувствуете».

При этом он заявил, что Украина твердо стоит на пути реформ, усовершенствования внешнеэкономической деятельности и улучшения инвестиционного климата.

Напомним, Виктор Янукович ранее сообщил, что Украина и Турция начали процесс заключения соглашения между странами о создании зоны свободной торговли, а также процесс по отмене визового режима.