Шкиряк:Остановить политический террор сможет масштабное народное сопротивление

Остановить усиливающийся политический, социальный и экономический террор власти сможет только народное сопротивление, «народный кулак». Об этом заявил лидер ГО «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян Шкиряк, комментируя итоги проведения Дня Соборности Украины, сообщила пресс-служба политика.

В частности, Шкиряк сказал: «Сегодня, когда страсти вокруг проведения Дня Соборности поутихли, можно подвести итоги: как я и предполагал, 22 января стало «лакмусовой бумажкой» для украинской оппозиции, своего рода экзаменом на «профпригодность» в глазах собственного народа. И, не вдаваясь в подробности, думаю, стало очевидным «кто кому Рабинович»…

Шкиряк отметил, что разрозненность в оппозиционном лагере играет только на руку нынешней власти, и они наверняка ликуют. Ведь, говоря об объединении оппозиционных сил, речь должна идти, в первую очередь, о совместных действиях, консолидации усилий для противостояния режиму. Сегодня объединяться нужно не вокруг лидера или политической силы, а во имя защиты интересов граждан Украины, во имя целостности и независимости нашего государства. Именно этого от оппозиционных демократических сил ждали люди. К сожалению, этого не произошло - разбежались по углам»…- подчеркнул Зорян Шкиряк.

«Яценюк и Ко могут еще долго, подыгрывая власти, складывать разноцветные пазлы и говорить с экранов о единстве страны, при этом ничего конкретного не предлагая, вместо того, чтобы прийти к стенам Святой Софии. Я убежден, что уже давно пришло время реальных действий и настоящей борьбы, иначе демократия в стране будет окончательно уничтожена. Сегодня очевидным стало одно – остановить политический, социальный и экономический террор власти сможет только масштабное народное сопротивление, «народный кулак». Ведь не секрет, что протестные настроения растут с каждым днем, а власть, к сожалению, не делает выводов из всего происходящего... Именно поэтому, мы сделаем все возможное, чтобы пробудить сознание людей и поднять их на защиту своих прав и свобод всеми доступными законными методами»- подытожил Зорян Шкиряк.

Тем не менее, лидер «Нового Киева» рад, что, не смотря на все угрозы власти и откровенное запугивание, тысячи людей пришли на Софиевскую площадь, чтобы вместе отпраздновать День Соборности Украины - там были истинные патриоты.

Шкиряк также искренне поблагодарил Анатолия Гриценко, Николая Катеринчука и представителей их политических сил за то, что, вопреки всему, они стояли на Софиевской площади рядом с другими оппозиционными политиками, вместе со своим народом.